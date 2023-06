Pierluigi Pardo ha detto la sua riguardo la prova dell’Inter nella finale di Champions League persa col Manchester City

Sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo torna sulla sconfitta dell‘Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City:

LE PAROLE- «Se noi guardiamo al calcio dobbiamo valutare le prestazioni. È quella dell’Inter è una di quella essere fieri. Poi si perde una coppa, come era successo alla Juventus col Barcellona, è chiaro che resta poco. Il rammarico cresce, ne sanno qualcosa i tifosi di Roma e Fiorentina. Io pensavo che l’Inter potesse farcela, immaginavo una partita simile a quella vista ieri. La partita pari c’è stata, speravo che la squadra underdog potesse parlare in vantaggio. Il premio della critica deve andare al City, la squadra più forte d’Europa e l’ha meritata. Detto questo dire che il City sia più forte dell’Inter sono d’accordo, ma così più forte no. Brozovic di livello assoluto, Barella di livello assoluto. Acerbi, anche se costato zero, meglio di tanti difensori».

L’articolo Pardo: «Inter, col Manchester City prestazione ottima» proviene da Inter News 24.

