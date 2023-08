Inter, fuori Correa e dentro Sanchez? Per il cileno è pronto un contratto annuale in caso di ritorno a Milano

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Correa resta in uscita dall’Inter. Se il Tucu trovasse una soluzione anche in prestito, la scelta dei nerazzurri è quella di riportare a casa Alexis Sanchez con un anno di contratto.

Al momento, però, per l’argentino non è stata trovata la soluzione a lui gradita: c’è il Torino ma lui vuole prendersi qualche giorno per capire se emergerà una soluzione in Premier o in Liga.

L’articolo Inter, fuori Correa e dentro Sanchez? Per il cileno è pronto un contratto annuale proviene da Inter News 24.

