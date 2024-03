Il tifo più caldo di San Siro, ovvero la Curva Nord, ha pubblicato un comunicato poche ore prima del match tra Inter e Genoa

COMUNICATO – «Adesso basta, la misura è colma: oggi niente tifo, la Curva Nord resta al baretto. Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo dopo l’ennesima chiusura. Ora basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un’inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli»

