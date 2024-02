L’allenatore nerazzurro l’anno scorso di questi tempi se la passava molto male lavorativamente parlando: adesso è l’esatto opposto.

L’Inter viaggia spedita in campionato e nessuno si sognerebbe di mettere in discussione l’operato di Simone Inzaghi. È quasi un paradosso considerato quello che ha passato il tecnico negli anni scorsi, sopratutto nella stagione 2022/23.

Sulla graticola

La scorsa stagione fu non all’altezza delle aspettative per il club fino ad aprile: in campionato arrivarono tante sconfitte che misero seriamente in discussione la posizione dell’allenatore. Il piacentino, che già aveva perso l’anno prima uno Scudetto che per certi versi sembrava già vinto, si ancorava allo splendido cammino in Champions League, già superare quel girone con Barcellona e Bayern Monaco fu una mezza impresa. Il distacco dal Napoli campione d’Italia a fine stagione fu enorme ma alla fine Inzaghi ottenne un rinnovo fino al 2025 per lo splendido cammino nella massima competizione europea.

Scenari futuri

La Gazzetta dello Sport sostiene che anche la prossima estate arriverà un altro rinnovo: Beppe Marotta non è solito iniziare la stagione con l’allenatore a scadenza. Tutti in società apprezzano i passi da gigante che hanno fatto lui e la sua squadra in questi mesi: non bisogna dimenticare che la rosa è cambiata tantissimo e lui ha gestito alla grande il ricambio. Il prolungamento sarebbe automatico in caso di vittoria dello Scudetto a meno che lui non intenda cambiare squadra: non ci sono comunque avvisaglie in tal senso.

