L’esterno nerazzurro Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco Inter

La conferenza pre Bayern Inter di Gosens, che domani potrebbe trovare spazio dal primo minuto:

LE PAROLE – «Non c’è solo un motivo per cui sto giocando meno: c’è stato un lungo stop per infortunio ed io in primis ho sottovalutato il problema, ma adesso è importante che mi senta bene. Mi sento quasi come il vecchio Robin: sto bene e spero di trovare più spazio, però c’è anche da accettare il fatto che adesso la squadra gira bene e che Dimarco sta bene. Devo lottare per il momento che arriverà».

