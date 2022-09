Robin Gosens parla in a Sport11.de, l’esterno sinistro dell’Inter, parla così in una intervista ecco le parole.

Ecco le parole di Robin Gosens, l’esterno nerazzurro parla dell’Inter ad una intervista a Sport11,de: “Ho parlato al telefono con Simon Rolfes e abbiamo avuto uno scambio sincero e aperto. Gli ho detto che non ho ancora finito all’Inter e che vorrei combattere. Mi sento molto bene ora all’Inter e di certo non ci sono contro la mia volontà. Sono super motivato e sono felice dei compiti che mi aspettano. Ma sono soddisfatto solo quando sono in campo, questo è un obiettivo che ho con me stesso.“

Robin Gosens

Conclude sulla sua famiglia: “La mia famiglia è da sempre la mia garanzia di successo. Posso sempre affidarmi a lei. Mentre ero infortunato è nato mio figlio. Tutto questo ha avuto un’influenza positiva. Noi calciatori viviamo in una specie di universo parallelo e abbiamo bisogno di essere radicati alla famiglia.“

