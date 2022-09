Robin Gosens, esterno tedesco dell’Inter, ha parlato della sua avventura in nerazzurro: le sue dichiarazioni

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport1.

INTER – «Gioco in un top club mondiale e sono felice all’Inter. Il mio obiettivo è affermarmi in questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite consecutive. Sto lavorando per questo. Anche in ottica Mondiali devo prendere un certo ritmo».

LEVERKUSEN – «Ho parlato al telefono con Simon Rolfes e abbiamo avuto uno scambio sincero e aperto. Gli ho detto che non ho ancora finito all’Inter e che vorrei combattere. Mi sento molto bene ora all’Inter e di certo non ci sono contro la mia volontà. Sono super motivato e sono felice dei compiti che mi aspettano. Ma sono soddisfatto solo quando sono in campo, questo è un obiettivo che ho con me stesso».

