Al match day programme dei nerazzurri, parla l’esterno dell’Inter, Robin Gosens che parla dopo la sfida di Champions League.

Sono queste le parole di Robin Gosens, esterno nerazzurro che parla al match day programme dell’Inter, ecco come si esprime: “Ricordo che da bambino andavo a scuola fino alle due e tutti i giorni dalle tre fino a sera giocavo con i miei amici nel campetto di calcio del mio paese, un campo piccolo e non bellissimo dove siamo cresciuti e ci siamo sempre divertiti. Stavamo lì 5,6 ore al giorno e ci dicevamo sempre che la cosa più bella del mondo sarebbe stata che uno di noi sarebbe diventato un giorno un calciatore professionista, è un ricordo che mi emoziona ancora.“

Conclude così l’esterno tedesco: “Amo leggere e anche per questo ho scritto un libro il cui titolo è: ‘Vale la pena sognare’, una frase importante per me. Da quando ho iniziato a giocare a calcio, David Alaba è sempre stato il mio idolo, lo guardavo quando era al Bayern e mi ha sempre impressionato il suo modo di interpretare diversi ruoli in campo. Sono un uomo molto fortunato, entrare al Camp Nou e fare un gol importante per la squadra è un’emozione unica.“

