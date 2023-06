Mezza difesa nerazzurra attualmente ha il futuro in bilico: i dirigenti, nonostante la stagione non sia ancora finita, pensano ad alcune entrate.

L’Inter avrà il suo bel da fare nei prossimi mesi per sistemare il reparto arretrato: al momento sono certi di restare solo Darmian e Bastoni mentre Skriniar sicuramente andrà via. D’Ambrosio e De Vrij hanno il contratto in scadenza e tratteranno con la dirigenza il rinnovo le prossime settimane: non è scontato che restino.

Danilo D’Ambrosio

Per quanto riguarda le entrate, Sky Sport menziona gli obiettivi Nacho Fernandez e Benjamin Pavard; quest’ultimo è un tantino ambizioso per costi (circa 20 milioni) e concorrenza. Lo spagnolo non dovrebbe rinnovare col Real Madrid dopo ben 318 presenze di cui 43 in questa stagione; la priorità resta il rinnovo dei due succitati altrimenti si procederà a contattare il 33enne dei Blancos.

