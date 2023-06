La prossima dovrebbe essere l’estate della separazione tra il centrocampista serbo ed il club biancoceleste.

La Lazio ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League ma potrebbe cambiare diversi elementi della rosa. Secondo il Corriere dello Sport Adam Marusic e Sergej Milinkovic-Savic potrebbero interessare anche all’Inter.

Maurizio Sarri

Inzaghi ha allenato entrambi ma le due operazioni potrebbero essere troppo esose per le casse nerazzurre. L’esterno ha un contratto fino al 2026 ed è considerato un titolarissimo da Sarri: costa più di 10 milioni. Il serbo invece è in uscita visto che non sembra voglia rinnovare il contratto in scadenza nel 2024; Lotito continua a chiedere 40 milioni ma difficilmente riuscirà ad avere, in queste condizioni, offerte di tale cifra.

