Quella di ieri è stata una serata molto triste per il mondo nerazzurro anche se in mattinata è successo qualcosa che potrebbe tirar su il morale.

L’Inter è uscita dalla Champions League agli ottavi dopo la battaglia di più di 120 minuti al Civitas Metropolitano: molti i giocatori sottotono e tra questi c’è Lautaro Martinez che tra l’altro ha sbagliato ancora una volta un tiro dagli 11 metri.

Svolta in mattinata

Come vi avevamo raccontato, nella mattinata di ieri, a Madrid, c’è stato un incontro tra l’agente del capitano nerazzurro Alejandro Camano, e la dirigenza nerazzurra per negoziare il rinnovo del Toro. Si trattava del primo faccia a faccia dopo gennaio e quindi non poteva mai essere quello risolutivo: dopo quanto accaduto ieri però l’ottimismo sul buon esito della trattativa cresce in maniera significativa.

Lautaro Martinez

Prossime mosse

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter ha manifestato la volontà di venire incontro alle richieste dell’entourage di Lautaro: c’è ancora distanza ma è colmabile. La richiesta è di uno stipendio di 10 milioni a stagione, adesso lo stipendio del numero 10 ammonta a 6 milioni annui, mentre i nerazzurri per esigenze di bilancio non possono andare oltre quota 8. Marotta e Ausilio lavoreranno quindi sull’ammontare dei bonus: la rosea sostiene che l’accordo si possa trovare a 9 milioni più bonus, la nuova scadenza dovrebbe essere il 2029. Il prossimo incontro ci sarà tra 20-30 giorni Lautaro Martinez si accinge a diventare il giocatore più pagato della Serie A.

