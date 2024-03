Atletico Madrid-Inter, Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato così l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League;

PAROLE – «Non riaprirei questo fronte. Se vince lo Scudetto, sarà quello della seconda stella e certe cose sarebbero cancellate. E’ un momento di amarezza per tutti. Di solito in certi momenti influiscono testa e gambe. Per me non è stata una brutta Inter, in alcuni momenti forse è l’allenatore che dovrebbe incidere sulla testa dei suoi. Si doveva rimanere con i piedi per terra, avere sempre rabbia. Se avesse giocato con la rabbia data da Simeone ai suoi, avrebbe portato a casa la qualificazione. Ma non è una partita che incide negativamente sul percorso stagionale. Rigoristi? Forse la lista poteva essere diversa. Si è visto in che modo hanno calciato Klaasen e Sanchez. Se si arriva così impauriti, vuol dire che l’allenatore non li ha scelti così bene quando ha fatto la lista. I primi devono avere l’adrenalina dentro, e non necessariamente sono i più forti. Lautaro Martinez? Se vedo la partita, di sicuro ha messo due assist importanti ma non è stato decisivo. Da uno del suo valore ti aspetti di più».

L'articolo Atletico Madrid Inter, De Paola confessa: «Deluso da Lautaro Martinez. Giudizio su Inzaghi? Conterà solo questa cosa» proviene da Inter News 24.

