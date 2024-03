Enrico Camelio ha lanciato una bomba riguardo il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, con un club propenso a fare una ricca offerta per lui

In diretta su Twitch, Enrico Camelio spaventa il popolo dell’Inter con una notizia bomba riguardante il tecnico Simone Inzaghi.

INZAGHI – «Non mi chiedete la squadra. Chiaramente non è in Italia, vi do due squadre che danno il triplo di quello che prende Simone Inzaghi. Una è il Liverpool e una è il Bayern Monaco, una delle due è interessata a Simone Inzaghi. E attenzione che l’Inter deve vendere un pezzo da novanta, è già agli atti»

L’articolo Inzaghi, Camelio lancia la bomba: «Una di queste due squadre è pronta a offrirgli il triplo» proviene da Inter News 24.

