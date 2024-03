L’ex attaccante Alessandro Del Piero ha analizzato le difficoltà che stanno riscontrando le squadre italiane in ambito europeo dopo l’exploit dell’anno scorso.

Dopo la finale di Champions League conquistata a maggio scorso e giocata a giugno, il cammino dell’Inter nella massima competizione europea si ferma agli ottavi di finale. Non c’è più nessuna italiana in Champions League dopo ieri sera.

Amara constatazione

Alessandro Del Piero a CBS ha parlato dell’eliminazione di Lazio, Napoli ed Inrter dalla Champions League. “È triste perché in Champions con Napoli e Inter avevamo buone opportunità, ma questa è la realtà. Guardare alla realtà è la cosa più importante, capendo perché hai perso queste opportunità. Se gli altri hanno fatto meglio, ci devi lavorare. L’anno scorso è stato pazzesco, avevi tre italiane in semifinale di Champions e tre finaliste delle tre coppe, era irreale ad essere onesti“.

Marcus Thuram

L’analisi

“L’Inter, per la qualità dei giocatori e per il momento che sta vivendo meritava di essere nelle prime otto, ma il campo è l’unico che decide e stavolta la moneta è andata verso l’Atletico. L’unico rammarico che può avere l’Inter è che ha cominciato a giocare tardi, nel secondo tempo supplementare. Potevano fare meglio durante la gara, perché hanno avuto il possesso ma hanno avuto opportunità solo in contropiede. Quando hanno avuto la palla i nerazzurri potevano fare meglio. Ai rigori a volte è fortuna, a volte ti prepari meglio, a volte il portiere fa delle grandi parate, a volte i tifosi ti danno una mano…”.

