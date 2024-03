Le parole dell’avvocata Francesca Auci sul possibile ricorso del Napoli contro la Juve per il mondiale del club

Juventusnews24.com ha intervistato in esclusiva Francesca Lauci, avvocata esperta di diritto sportivo dello studio DCF Sport Legal sulla questione del ricorso alla FIFA del Napoli contro la qualificazione della Juve al Mondiale per Club. Di seguito le sue parole.

Avvocato Auci, ci sono davvero i margini per un ricorso contro la Juve da parte del Napoli, come minacciato da De Laurentiis giorni fa



«La questione è talmente particolare che non si può escludere a priori la possibilità di un ricorso, anche perché l’esclusione del Napoli dal Mondiale per Club avrà ripercussioni economiche molto rilevanti e l’ipotesi dell’azione giudiziaria potrebbe essere l’unica possibilità per aspirare a partecipare al Mondiale».

Quale potrebbe essere l’iter di questa eventuale ricorso?



«Il Napoli sembra voglia chiedere un’interpretazione estensiva dell’applicazione della sanzione che è stata assunta dalla UEFA nei confronti della Juventus. Lo scorso 28 luglio la UEFA (CFCB First Chamber, l’organo di controllo Finanziario dei Club) ha disposto che la Juventus venisse esclusa dalle coppe europee programmate per la stagione 2023/2024. Il Napoli potrebbe chiedere di ricomprendere nelle “coppe europee” indicate nella decisione di luglio anche il Mondiale per Club. L’iter che potrà essere seguito dipende da cosa si vuole impugnare, ma certamente sarà avanti ad un organo di giustizia sportiva internazionale: FIFA e/o UEFA ed eventualmente CAS, qualora ce ne fossero i presupposti. La questione è molto complessa e l’individuazione dell’organo a cui rivolgersi è certamente un aspetto fondamentale».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG