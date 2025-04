La decisione del Milan sul futuro di Camarda convince poco

L’attaccante classe 2008 non sta vivendo una stagione esaltante e il Milan vuole cambiare i piani per il suo futuro: scelta presa dalla società.

Francesco Camarda, baby talento delle giovanili rossonere classe 2008, sta vivendo la sua prima annata vera tra i professionisti. Il suo percorso di crescita sarebbe dovuto proseguire interamente nel Milan Futuro con qualche apparizione sporadica in prima squadra ma, sia Fonseca prima, che Conceiçao poi, hanno spesso portato il centravanti con i “grandi”. Questo continuo avanti e indietro non ha agevolato l’annata di Camarda che, infatti, in Serie C non ha inciso particolarmente, con la squadra attualmente in zona playout con alcuni momenti anche all’ultimo posto.

Nuovo allenatore, Sacchi consiglia il Milan: “Io una telefonata gliela farei”

Il piano per il futuro di Camarda

L’attaccante italiano era stato molto vicino a lasciare il Milan a gennaio in prestito secco e, visto come sono andate poi le cose, forse sarebbe stata la soluzione giusta. Ibrahimovic ha bloccato il trasferimento per permettere a Camarda di giocare nel Milan Futuro e di aiutare a salvarlo ma, probabilmente, fare sei mesi in Serie A in un Monza con poche ambizioni sarebbe potuto essere utile. Inoltre, l’allenatore dei brianzoli è Nesta, leggenda del Diavolo, e l’amministratore delegato è ovviamente Adriano Galliani, dirigente che non ha bisogno di presentazioni. Il club di via Aldo Rossi sembra voler cambiare strategia in estate: Camarda andrà via in prestito secco per continuare nel suo percorso di crescita.

La probabile destinazione dell’attaccante italiano

I rossoneri sarebbero intenzionati a far crescere il proprio centravanti senza bruciare le tappe: si era parlato di un possibile trasferimento a titolo temporaneo in Serie A, ma il piano del Milan sembra un prestito in Serie B. Vista la quasi certa retrocessione del Monza, potrebbe riaprirsi la pista di gennaio: Camarda potrebbe farsi le ossa in un campionato superiore alla Serie C, in una piazza che non mette troppe pressioni e in cui può far bene. In tanti preferirebbero vederlo già alla prova nel massimo campionato italiano, ma il Diavolo non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi: vedremo se in estate ci sarà qualche sorpresa o se il matrimonio tra Camarda e i brianzoli si farà.

Leggi l’articolo completo La decisione del Milan sul futuro di Camarda convince poco, su Notizie Milan.