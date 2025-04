I tifosi del Milan hanno eletto la loro Partita del Secolo

Tramite un sondaggio sui vari canali ufficiali del Milan, i tifosi hanno eletto la Partita del Secolo disputata dai rossoneri: ecco qual è.

Di partite storiche il Milan ne ha giocate veramente tante, soprattutto se pensiamo alle prestazioni passate nelle coppe europee. Il Diavolo attuale, invece, è in grande difficoltà, con il nono posto in campionato, l’eliminazione dalla Champions League per mano di Dinamo Zagabria e Feyenoord e la sola Coppa Italia come obiettivo stagionale. Attraverso i propri canali ufficiali, il Milan ha invitato i propri tifosi a fare un tuffo nel passato per decidere quale fosse stata la Partita del Secolo giocata dalla squadra rossonera: i milanisti hanno votato e il risultato è stato abbastanza scontato, nonostante la vasta scelta.

Capello porta a scuola Cruijff, Milan 4-0 Barcellona

I tifosi hanno scelto, ovviamente, la finale di Coppa dei Campioni del 1994 contro il Barcellona. La squadra allenata da Fabio Capello giocò una partita praticamente perfetta, disintegrando le certezze di un Barcellona favorito e annichilendolo per 4-0 nell’atto conclusivo disputato ad Atene. Il Milan non poté neanche schierare i due difensori centrali titolari, ovvero Alessandro ‘Billy’ Costacurta e Franco Baresi per squalifica, ma questo non impedì ai rossoneri di volare sul tetto d’Europa per la quinta volta nella propria storia. Cruijff, sicuro di vincere alla vigilia, aveva scattato già una foto con la coppa e aveva rilasciato dichiarazioni come: “Le finali sono sempre state la mia specialità, la paura non so cosa sia. Non vedo proprio come possiamo perdere la Coppa dei Campioni”.

Il racconto del match

Nonostante la sicurezza del tecnico olandese, il Milan polverizzò il Barcellona già nel primo tempo: una doppietta di Massaro prima su assist di Savicevic, poi su quello di Donadoni portò le squadre al riposo sul risultato di 2-0. Nella ripresa la musica non cambiò affatto: dopo pochi minuti lo stesso Savicevic beffò con un pallonetto straordinario il portiere Zubizarreta e, al 58′, fu Desailly a completare la festa e a sigillare il risultato sul 4-0 con un destro a giro imparabile. Il volto di Cruijff dopo il quarto gol fu l’istantanea di quella finale: inquadrato dalle telecamere ripetutamente, l’olandese probabilmente stava già rimpiangendo le dichiarazioni della vigilia. La Partita del Secolo del Milan è questa: siete d’accordo con la scelta dei tifosi che hanno votato nel sondaggio?

