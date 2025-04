L’ultima voce che infiamma il popolo rossonero: “Ancelotti lo porta al Milan”. Il possibile intreccio di mercato fa già sognare i tifosi.

Il Milan, dopo la convincente vittoria in trasferta a Udine che sembrava aver riacceso le speranze europee, è inciampato nuovamente, questa volta a San Siro contro l’Atalanta. Una sconfitta pesante non solo per il risultato, ma anche per le ripercussioni sulla classifica: l’Europa ora appare più lontana che mai e la corsa si complica drasticamente. Nel post partita, un Conceição visibilmente arrabbiato si è sfogato con parole decisamente dure che non lasciano spazio a dubbi. La situazione è senza dubbio tesa.

Dal nerazzurro al rossonero, a parametro zero: affare ghiottissimo, arrivano conferme

Doppio colpo: Ancelotti più un top

A fine stagione, con ogni probabilità, Sérgio Conceição saluterà la panchina del Milan. I risultati altalenanti e una classifica deludente hanno raffreddato il progetto tecnico, e il club sembra pronto a voltare pagina. Tra i nomi che iniziano a circolare con insistenza in orbita rossonera spicca quello di Carlo Ancelotti. Dopo la recente delusione in Champions League con il Real Madrid, il futuro del tecnico emiliano è tornato in discussione, e un ritorno a Milano – sponda rossonera – rappresenterebbe una suggestione affascinante. Ancelotti conosce l’ambiente e avrebbe l’autorevolezza giusta per guidare una nuova rifondazione.

L’ultima voce che infiamma il popolo rossonero: “Ancelotti lo porta al Milan”

Secondo calciomercato.it, il Milan sarebbe tornato sulle tracce di Arda Güler in vista del prossimo mercato estivo. Il fantasista turco, classe 2005, era già stato nel mirino rossonero prima che il Real Madrid lo acquistasse dal Fenerbahçe, superando la clausola da 17,5 milioni di euro. Ancelotti, grande estimatore del giocatore, lo ha voluto fortemente a Madrid ma lo ha impiegato con parsimonia. In caso di ritorno al Milan, il tecnico potrebbe chiedere Güler in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, formula già vista con Brahim Díaz. I buoni rapporti tra i due club potrebbero agevolare la trattativa.

Leggi l’articolo completo L’ultima voce che infiamma il popolo rossonero: “Ancelotti lo porta al Milan”, su Notizie Milan.