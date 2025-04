Nuovo DS Milan, a che punto siamo? C’è una novità

La ricerca al Direttore Sportivo sembra sempre più un’incognita, ma presto ci saranno novità.

Già da qualche mese in casa Milan si dice che il Direttore Sportivo sarebbe dovuto essere annunciato dopo pasqua. La realtà è che ad oggi la ricerca non è vicina alla sua conclusione, ma la società vuole rimediare. Il reparto dirigenziale del Milan ha fatto una figura pessima nella trattativa Paratici, ma sembra esserci molta voglia di rimediare. Mentre si potrebbero aprire scenari interessanti per il mercato, si attendono novità anche sul DS.

D’Amico o Tare?

Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il fatto che fra Igli Tare e il Milan non si sia ancora concluso lascia intendere che l’albanese non è più l’unico candidato. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati grandi contatti fra Giorgio Furlani e Tony D’Amico, che sembrerebbero essere sempre più positivi. D’Amico potrebbe essere il profilo migliore, all’Hellas è riuscito a scoprire grandi talenti praticamente senza budget, ma non bisogna dimenticare che l’italoamericano è ancora sotto contratto con l’Atalanta.

Prima il DS, poi l’allenatore

La scelta del Direttore Sportivo sarà propedeutica per quella dell’allenatore che siederà sulla panchina del Milan il prossimo anno. Le probabilità relative alla permanenza di Conceiçao sono bassissime, e lo sarebbero anche se il Milan vincesse la Coppa Italia. I candidati principali fino a poco fa sembravano Allegri e Conte, ma con l’arrivo del nuovo DS potrebbe cambiare tutto. Non sarà semplice liberare Tony D’Amico dall’Atalanta, ma Giorgio Furlani sembra molto volenteroso di convincere il dirigente nerazzurro a passare in rossonero.

