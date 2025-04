Calciomercato, intreccio sull’asse Milano-Roma: ballano 25 milioni

Calciomercato, intreccio sull’asse Milano-Roma. Circola una voce decisamente molto forte su un possibile affare per giugno.

La sconfitta contro l’Atalanta potrebbe aver messo definitivamente la parola fine ai sogni europei del Milan attraverso il campionato. Un ko pesante, che rischia di lasciare strascichi non solo in classifica, ma anche nello spogliatoio. A far discutere, infatti, è stato soprattutto lo sfogo di Sérgio Conceição al termine della gara. Il tecnico rossonero non ha usato mezzi termini, con accuse forti e al contempo mirate. I toni accesi e i concetti espressi hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando attorno al gruppo squadra un clima ancora più teso di quanto già lo sia.

Theo rinnova col Milan? Moncada ha esposto il piano del Club sul francese

Un nuovo intreccio di mercato

Il prossimo mercato sarà fondamentale per il Milan, chiamato a resettare tutto e ripartire con uno slancio decisamente diverso, sia in termini di risultati che di identità. Dopo una stagione deludente, serviranno scelte forti e mirate per rilanciare il progetto tecnico. In quest’ottica, iniziano a circolare i primi rumors su un possibile intreccio di mercato tra Roma e Milano. Le due società starebbero valutando alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi entro qualche settimana.

Intreccio sull’asse Milano-Roma: ballano 25 milioni

Negli ultimi giorni sta guadagnando sempre più consensi l’ipotesi di uno scambio alla pari tra Milan e Roma: Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, entrambi valutati 25 milioni di euro. La Roma, secondo alcune fonti, sarebbe pronta a presentare un’offerta concreta in tal senso. Il nuovo direttore sportivo Ghisolfi vorrebbe infatti trasformare il patto verbale dello scorso anno in un’intesa reale. L’operazione consentirebbe a entrambi i club di rinforzarsi senza spese immediate, ottenendo rinforzi mirati: Abraham per l’attacco del Milan, Saelemaekers per le fasce della Roma. Una trattativa da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

