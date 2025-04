Inter-Milan, l’incubo di Materazzi può diventare realtà? Ecco cosa ha detto…

Rischia di realizzarsi l’incubo di Matrix, ecco la sua confessione…

Il derby di Milano, da quando esiste, riesce sempre a capitalizzare l’attenzione della città. Giornalisti, ex giocatori, opinionisti ed esperti non fanno altro che lanciarsi in dichiarazioni su cosa secondo loro potrà o non potrà succedere durante la partita. Mentre arrivano indiscrezioni clamorose su cosa potrà succedere nel mercato, la sconfitta contro il Bologna dimostra che l’Inter si può battere, e il Milan ha l’obbligo di crederci. E le parole di Marco Materazzi fanno trasparire non poca paura…

Materazzi: “C’è il rischio che il Milan vinca due titoli e l’Inter nessuno”

In un lungo intervento al podcast Viva Il Futbol Materazzi si è mostrato non poco preoccupato in vista del derby della madonnina. “Al Milan è arrivata una nuova proprietà e ha mandato via Maldini che è il numero 1. – ha detto Materazzi – All’Inter è arrivata una proprietà che probabilmente non sa di calcio e ha confermato Marotta e Ausilio e i risultati si vedono. Cosa possiamo dire al gruppo Inter con Marotta, Ausilio, Baccin. Stanno costruendo qualcosa di importante. Nonostante questo quest’anno il Milan rischia di vincere due trofei non meritando e l’Inter niente. Questo è il mio più grande incubo” .

I punti deboli dei nerazzurri

La sconfitta contro il Bologna per 1-0 ha dimostrato che l’Inter non è la squadra imbattibile descritta dopo il passaggio di turno contro il Bayern. O meglio, l’Inter è una squadra fortissima, ma ci sono alcune cose che possono mandare i nerazzurri fuori giri. In primis Calhanoglu, disinnescare il turco, magari con una marcatura a uomo, potrebbe mandare fuori giri il centrocampo nerazzurro. Oltre a questo l’Inter contro il Bologna ha dimostrato che se si abbassano i ritmi e se si trovano davanti una squadra che pressa i nerazzurri vanno in confusione.

