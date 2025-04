Milan-Atalanta 0-1, il Diavolo abbandona le speranze europee: Conceiçao si sfoga nel post partita

La gara di San Siro contro la Dea mette la parola fine sul campionato del Milan: il commento di Conceiçao sul match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.

Game over. Il gol di Ederson ha tagliato le gambe alle ambizioni europee di questo Milan che, oggettivamente, non merita di partecipare ad una competizione internazionale nella prossima stagione. Conceiçao ha riproposto il modulo visto ad Udine ma, a differenza della trasferta friulana, abbiamo visto un Diavolo remissivo, che ha lasciato il pallino del gioco in mano all’Atalanta e che si è completamente sciolto dopo lo svantaggio. I rossoneri non sono guariti e la sensazione è che la vittoria contro i bianconeri sia stata un fuoco di paglia.

Leao non si dà spiegazioni

Ai microfoni di DAZN, Rafa Leao ha commentato in questo modo: “Non ho una spiegazione per questa mancanza di continuità. È stata una partita strana, nel secondo tempo potevamo segnare ma abbiamo subito un gol brutto in contropiede. Adesso questa partita è finita, dobbiamo pensare alla gara di mercoledì per dare una gioia ai nostri tifosi e per rimediare in qualche modo a questa stagione difficilissima. Non è solo una gara di Coppa Italia, è un derby: dobbiamo vincere per dare gioia alla nostra gente.”

Il commento post partita di Conceiçao

Il tecnico Sergio Conceiçao ha aggiunto successivamente queste considerazioni: “Il primo tempo è stato equilibrato, avevo chiesto ai giocatori di stare più bassi e l’Atalanta non ha creato nulla; in attacco ci è mancato l’ultimo passaggio, abbiamo sbagliato molte scelte finali e a questi livelli si paga. È mancata la reazione in questa partita, è mancata l’aggressività necessaria per rimontare e anche i cambi non ci hanno aiutato. Il mio futuro? Si parla del mio sostituto dal pareggio con il Cagliari, i ragazzi leggono i giornali e non c’è stabilità se pensiamo a quello che succederà tra un mese. Continuare a parlare del prossimo allenatore del Milan è una mancanza di rispetto nei miei confronti, non è facile lavorare in questo modo”.

