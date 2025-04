Milan-Atalanta 0-1, sorpresa di Pasqua amarissima a San Siro: la partita

Milan-Atalanta 0-1, sorpresa di Pasqua amarissima a San Siro. Ecco i dettagli e l’analisi della partita giocata dai rossoneri.

Il Milan, questa sera a San Siro contro l’Atalanta, era chiamato a vincere per continuare a sperare in una qualificazione europea attraverso il campionato, senza dover fare affidamento esclusivamente sulla vittoria della Coppa Italia. Mister Conceição ha confermato il modulo che ha funzionato a Udine, puntando ancora sulla difesa a tre. Una scelta tattica precisa, pensata per garantire maggiore equilibrio e, soprattutto, per liberare Theo Hernández da compiti difensivi, permettendogli di attaccare con più continuità e incisività. Una gara delicata e fondamentale per il futuro europeo dei rossoneri, in un San Siro pronto a spingere la squadra fino all’ultimo minuto.

Il primo tempo

Primo tempo equilibrato a San Siro tra Milan e Atalanta, con le due squadre che si sono studiate a lungo senza affondare con decisione. I bergamaschi hanno mantenuto un leggero predominio territoriale, controllando il possesso e cercando spazi tra le linee, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosi in zona gol. Il Milan, invece, ha saputo rispondere con ripartenze rapide e ben orchestrate, sfruttando soprattutto la velocità di Leao. Proprio il portoghese ha avuto la chance più nitida, finalizzando un contropiede con freddezza, ma è stato fermato per un fuorigioco decisamente al limite. La prima frazione si chiude sullo 0-0, risultato giusto per quanto visto finora.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Milan è sceso in campo con maggiore determinazione, mostrando fin da subito un atteggiamento più propositivo. Gli uomini di Conceição hanno alzato il ritmo, cercando con più insistenza la verticalità e provando ad attaccare gli spazi con velocità. Al 53′, Leao ha avuto una chance importante, servito con precisione dalla sinistra, ma la conclusione non ha trovato la rete. San Siro ha spinto forte, alzando il volume e provando a trascinare la squadra. Ma al 63′ è l’Atalanta a colpire: azione ben costruita, Lookman trova Bellanova sulla corsia, perfetto il suo inserimento e il cross calibrato per Ederson, che insacca da pochi passi. Il Milan tenta la reazione, ma la Dea si compatta dietro, chiude ogni varco e difende con ordine. I rossoneri lottano fino all’ultimo, ma il gol del pareggio non arriva. Finisce 1-0 per l’Atalanta a San Siro, una sconfitta pesante per il Milan, che ora vede complicarsi la corsa europea passando dal campionato.

