Theo rinnova col Milan? Moncada ha esposto il piano del Club sul francese. Le parole del dirigente prima di Milan-Atalanta.

Giornata di Pasqua, ma anche di grande calcio con Milan-Atalanta protagonista a San Siro. Mister Conceição, alla guida dei rossoneri, ha scelto di confermare il modulo vincente visto a Udine, con la difesa a tre che ha dato solidità e libertà di spinta ai laterali, in particolare a Theo. La vera sorpresa, però, arriva dall’attacco: il tecnico ha optato per un’inedita soluzione offensiva, lasciando a riposo uno dei titolari e puntando su un volto meno atteso per cercare di sorprendere la difesa bergamasca. Una mossa coraggiosa, che potrebbe rivelarsi decisiva in una sfida chiave per l’Europa.

Il caso Theo al Milan: Moncada risponde

Moncada, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Atalanta, ha fatto il punto sull’attuale momento della squadra, sottolineando la crescita mostrata nelle ultime uscite e l’importanza di dare continuità ai risultati. Il dirigente rossonero ha anche affrontato il tema caldo del rinnovo di Theo Hernández, rivelando dettagli significativi sulle trattative in corso. Il caso è molto delicato in quanto, senza dubbio, è un elemento fondamentale del progetto rossonero per qualità ed esperienza. Senza contare poi il forte legame affettivo dei tifosi nei suoi riguardi.

Theo rinnova col Milan? Moncada ha esposto il piano del Club sul francese

In particolare Moncada ha affermato: “A me piace tanto Theo. So che può fare partite come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte”. Sul possibile affare Abraham-Saelemakers invece:“Sono contento per Saelemaekers: lo conoscevo già dall’Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma, tra lui e Abraham, sono due prestiti diversi e dobbiamo parlarne come due prestiti diversi”.

