Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Conceicao conferma il modulo ma sorprende in attacco. Le scelte dei mister per la partita.

Settimana ricca di indiscrezioni e retroscena in casa Milan, con particolare attenzione alla scelta del nuovo direttore sportivo e del futuro allenatore. Nelle ultime ore, Carlo Pellegatti ha rivelato un indizio intrigante che potrebbe portare a una coppia inaspettata in rossonero, alimentando curiosità e discussioni tra i tifosi. Intanto, l’attualità chiama: oggi è il giorno di Milan-Atalanta, sfida fondamentale per mantenere vivo il sogno europeo. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di restare agganciati al treno che porta in Europa, confermando ambizioni e continuità. Il campo darà risposte, mentre le voci di mercato continuano a infiammare l’ambiente.

Un nuovo modulo vincente

La vittoria di Udine ha ridato slancio e fiducia al Milan, grazie anche al nuovo modulo a tre difensori che ha cambiato volto alla squadra. Questo assetto ha permesso a Theo Hernández di esprimersi al meglio, liberandolo da compiti difensivi e consentendogli di attaccare lo spazio con maggiore continuità e pericolosità. Un cambiamento tattico che ha dato equilibrio e intensità al gioco rossonero. Non a caso, anche per la sfida odierna contro l’Atalanta, il mister ha deciso di confermare lo stesso schieramento, puntando sulla solidità dietro e sulla spinta costante dei quinti per creare superiorità offensiva.

Formazioni ufficiali di Milan-Atalanta

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Torriani, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Musah, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Abraham, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Cuadrado; Pasalic; Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Suleman, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Maldini. All. Gian Piero Gasperini

