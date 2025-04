Tra Milan e Inter la spunta un altro club di Milano: sogna lo stadio vicino a San Siro

Mentre Milan e Inter discutono del futuro del loro stadio, una terza squadra milanese ha già un progetto concreto per un nuovo impianto entro il 2026.

L’Alcione Milano, rivelazione della Serie C e terza forza professionistica del capoluogo lombardo, non si accontenta della storica salvezza centrata nel girone A. A due giornate dalla fine della stagione regolare, la squadra Orange si gioca le sue chance per accedere ai playoff e sogna addirittura la promozione in Serie B. Ma i piani della società vanno oltre il campo: in parallelo, si lavora con determinazione a un nuovo stadio, un impianto moderno e funzionale da realizzare entro gennaio 2026, a soli cinque chilometri da San Siro. A proposito di stadio. Il presidente rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro della società e sul possibile nuovo impianto da condividere con l’Inter.

Un progetto ambizioso e sostenibile

A parlare è Marcello Montini, co-presidente e sponsor del club, che sottolinea la prudenza ma anche la determinazione del progetto. L’idea è quella di costruire uno stadio da 1.600 posti, con possibilità di ampliamento fino a 5.500 in caso di promozione. Tra le ipotesi più accreditate figura il Gianni Brera di Pero, dove l’Alcione ha già giocato in passato. Dopo tentativi non andati a buon fine, come la ristrutturazione del Carraro e la condivisione dell’Arena Civica, ora l’Alcione sembra avere finalmente una strada concreta davanti.

Milano al centro di un progetto moderno

Il progetto è pensato per essere sostenibile, lontano da speculazioni, e basato sul potenziale di visibilità che Milano garantisce. Un potenziale che ha già attirato l’attenzione di France Football e persino di presidenti di club francesi. Con giocatori promettenti come Palombi, Marconi, Stabile e Christian Dimarco, fratello del nerazzurro Federico, l’Alcione punta a costruire un’identità forte. Milano, insomma, potrebbe presto vedere tre squadre con uno stadio tutto loro.

Leggi l’articolo completo Tra Milan e Inter la spunta un altro club di Milano: sogna lo stadio vicino a San Siro, su Notizie Milan.