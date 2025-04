Attacco durissimo al Milan: “Il balletto è imbarazzante!”

Durissimo attacco da parte del giornalista nei confronti della dirigenza rossonera.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani si è lanciato in una lunga disamina della situazione rossonera sul canale Youtube di QSVS. I problemi sono tanti, e mentre a Milanello si pensa al mercato, Ravezzani non si risparmia. La sconfitta è stata nett, con un Milan che è sembrato a dir poco spento. Come al solito il direttore dell’emittente locale lombarda non ha usato parole leggere nell’esprimere la sua opinione.

“Cardinale sta sbagliando tutto”

Nel mirino del giornalista c’è ovviamente in primis il proprietario italoamericano del Milan Gerry Cardinale. “Scelte della società disastrose – afferma Ravezzani – Furlani dice di assumersi le responsabilità, fa una scelta elegante e forte, ma le decisioni le dovrebbero prendere altri. Cardinale sta sbagliando tutto quello che poteva sbagliare. E’ arrivato con presunzione, convinto di saperne più degli altri e non ha mai capito che per ottenere grandi risultati servono grandi direttori sportivi”.

Il tweet

Fabio Ravezzani ha ribadito lo stesso pensiero poche ore dopo su Twitter: “Per il Milan altra umiliazione in casa. Quando Furlani si assume le responsabilità per una stagione disastrosa (Coppa Italia a parte) dovrebbe anche far tesoro dei suoi sbagli. Invece prosegue all’infinito il balletto ds, segno che le idee sono poche, ma confuse. E Cardinale? Dorme”. Insomma, l’inesperienza calcistica di Gerry Cardinale, secondo Ravezzani, sarebbe la principale fonte di sciagure dei rossoneri. Tuttavia il proprietario americano non sembra minimamente intenzionato a cedere il Milan.

