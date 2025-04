Juventus: Tudor lo esclude dai titolari, ennesima esclusione per lui

Juventus: Vlahovic guida l’attacco contro il Parma. Le scelte offensive di Tudor.

Per la sfida contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A, Igor Tudor sembra orientato a confermare Dusan Vlahovic come punto fermo dell’attacco bianconero. Il serbo, con 5 gol in stagione, è il riferimento offensivo principale, come sottolineato dal tecnico in conferenza stampa: “Vlahovic apprende bene e ascolta, è fondamentale”. Tuttavia, le condizioni non ottimali di Kenan Yildiz, reduce da un trauma contusivo, e l’assenza di Teun Koopmeiners per problemi muscolari costringono Tudor a rivedere le sue opzioni. Randal Kolo Muani emerge come alternativa di peso: l’attaccante francese potrebbe affiancare Vlahovic in un 3-5-2, agendo come seconda punta o trequartista per sfruttare la sua mobilità e creare spazi.

Nico Gonzalez e Conceiçao: le ali offensive

Sulla trequarti, Nico Gonzalez è in pole per una maglia da titolare, soprattutto sulla fascia destra, dove la sua capacità di creare superiorità numerica può fare la differenza. Francisco Conceiçao, nonostante la concorrenza, potrebbe essere sacrificato se Tudor opterà per un modulo a due punte, con Kolo Muani vicino a Vlahovic. Tuttavia, Conceiçao resta un’opzione valida per entrare a gara in corso, grazie alla sua rapidità e imprevedibilità. La scelta dipenderà anche dall’approccio tattico: contro un Parma che punta sui duelli sulle fasce, Tudor potrebbe preferire Gonzalez per la sua fisicità e continuità.

Flessibilità tattica per la vittoria

Tudor, consapevole della difficoltà della trasferta al Tardini, sta valutando un 3-5-2 per dare solidità e sfruttare le due punte, con Vlahovic e Kolo Muani supportati da Gonzalez sulla destra e Cambiaso a sinistra. L’obiettivo è chiaro: blindare il quarto posto e avvicinarsi alla Champions League. La probabile formazione vede Di Gregorio in porta, difesa con Kalulu, Veiga e Kelly, e un centrocampo robusto con Locatelli, Thuram e McKennie. In attacco, la duttilità di Kolo Muani e la leadership di Vlahovic saranno cruciali per superare un Parma in cerca di punti salvezza.