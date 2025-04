Juventus, tegola: altro infortunio, non ci sarà contro il Parma

Verso Parma-Juve: Tudor dirama la lista per la gara della 33ª giornata.

La Juventus scenderà alle 20:45 al Tardini per la sfida contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A. Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati, segnata dal ritorno di Kenan Yildiz, che ha superato il trauma contusivo e si candida per una maglia da titolare. Brutte notizie, invece, per Teun Koopmeiners, out a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille. Rientrano Weston McKennie e Mattia Perin, mentre restano indisponibili Mbangula, Bremer, Cabal, Gatti e Milik. I convocati completi: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Cambiaso, Alberto, Kalulu, Kelly, Veiga, Savona, Rouhi, Locatelli, McKennie, Thuram, Adzic, Douglas Luiz, Conceiçao, Weah, Yildiz, Gonzalez, Vlahovic.

Tudor conferma il 3-4-2-1

Per affrontare il Parma, Tudor dovrebbe puntare sul 3-4-2-1, schema che bilancia solidità e fantasia. In porta Di Gregorio, con Kalulu, Veiga e Kelly a formare il terzetto difensivo. A centrocampo, Locatelli e Thuram saranno i registi, supportati da Cambiaso e Weah sulle corsie esterne, chiamati a garantire dinamismo. In attacco, Yildiz e Nico Gonzalez agiranno alle spalle di Dusan Vlahovic, con l’obiettivo di sfruttare la loro velocità e creatività per perforare la difesa avversaria. Dopo un periodo di alti e bassi, la Juventus cerca continuità per non perdere terreno in classifica.

Al Tardini una sfida da non sbagliare

Il Parma di Cristian Chivu, con il suo 3-5-2, si presenta come un avversario ostico, specialmente in casa, dove ha conquistato 10 delle 35 sfide contro i bianconeri. Nonostante un bilancio storico favorevole alla Juventus (38 vittorie su 70 incontri), il Tardini nasconde insidie. Tudor si affida all’estro di Yildiz e alla leadership di Locatelli per conquistare tre punti preziosi, indispensabili per restare in corsa per un posto in Champions League e mantenere vive le ambizioni stagionali.