Juventus: Tudor disegna un nuovo ruolo per McKennie, dove giocherà

Emergenza centrocampo Juve: Tudor sposta McKennie. Out Koopmeiners e Yildiz dalla panchina, il texano jolly per il Parma in un nuovo ruolo nello scacchiere bianconero.

Nella sfida di lunedì sera tra Parma e Juventus, valida per la 33ª giornata di Serie A, Weston McKennie potrebbe indossare una nuova veste tattica. Con Teun Koopmeiners fuori per un infortunio muscolare e Kenan Yildiz non al meglio a causa di un lieve affaticamento, Igor Tudor è costretto a ridisegnare il centrocampo bianconero. Secondo indiscrezioni dalla Continassa, il tecnico starebbe pensando di schierare il texano nei tre di centrocampo del suo 3-5-2, abbandonando il ruolo di esterno sinistro delle ultime uscite. Recuperato da un piccolo problema fisico, McKennie si candida a essere il jolly per colmare le lacune di una rosa falcidiata dagli infortuni.

Un guerriero per la mediana bianconera

L’assenza di pedine chiave come Koopmeiners e Yildiz spinge Tudor a puntare sulla versatilità di McKennie, capace di abbinare quantità e qualità. Nel trio di centrocampo, probabilmente con Locatelli e Thuram, il texano avrà il compito di dare equilibrio, recuperare palloni e supportare la fase offensiva, sfruttando gli spazi per innescare Vlahović e Kolo Muani. La sua energia e i 7 assist registrati in Serie A nella scorsa stagione lo rendono ideale per affrontare un Parma combattivo, che al Tardini ha già messo in difficoltà diverse big. McKennie, con il suo dinamismo, può diventare il collante tra difesa e attacco, trasformando un’emergenza in un’opportunità.

Una prova cruciale per il futuro

Schierare McKennie nei tre di centrocampo non è solo una necessità, ma anche un banco di prova per il suo futuro in bianconero. Con il contratto in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo già avviate, una prestazione convincente potrebbe rafforzare la sua centralità nel progetto Juventus. La partita contro il Parma sarà decisiva per dimostrare che il “maghetto” texano non è solo un’alternativa, ma un pilastro su cui costruire il presente e il domani della Vecchia Signora.