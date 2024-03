I nerazzurri mancano in una delle gare più importanti della stagione: il day after la sconfitta di Madrid riaffiorano i rimpianti.

Una sfida durata più di 200 minuti può essere decisa in tanti momenti: Inter e Atletico Madrid hanno mostrato, almeno sul campo, di non essere di un livello molto diverso. Le gare della Champions League, specie quelle ad eliminazione diretta, sono così: un dettaglio può fare tutta la differenza del mondo.

Rimpianti

Chiaramente nella giornata di oggi brulicano le analisi sul match di ieri: al Civitas Metropolitano l’Inter non sembra l’Inter. La squadra di Inzaghi non è riuscita a creare gioco come fa sempre e c’è da capire se sia stato merito dell’Atletico o se sia stata una scelta dell’allenatore nerazzurro che si è rivelata infruttuosa. La Gazzetta dello Sport infatti sottolinea che nei rari momenti in cui l’Inter si è impegnata nel giocare, è riuscita a creare diversi pericoli verso la porta di Oblak; il punto è che è successo troppe poche volte. L’Inter ha forse pensato più a non prenderle che a segnare ancora ma così facendo è andata contro la propria natura: il gestire situazioni di vantaggio magari speculando non è nella natura di questa squadra.

Memphis Depay

Impossibile cancellare quanto fatto finora

Probabilmente può aver inciso anche il non avere molti cambi offensivi da poter spendere; ora però bisogna essere bravi a fare punto e a capo. I complimenti ricevuti finora per quanto fatto in stagione non erano campati in aria e non scompariranno per un solo episodio, a patto che rimanga tale. La seconda stella insomma cancellerebbe con gli interessi la cocente delusione di ieri.

