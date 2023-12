Brutte notizie per Simone Inzaghi e l’Inter, perché Alexis Sanchez non recupera in vista della gara contro il Bologna

Brutte notizie per Simone Inzaghi e l’Inter, perché Alexis Sanchez non recupera in vista della gara contro il Bologna.

Niente Coppa Italia dunque per il cileno che non sarà a disposizione della squadra e sarà da valutare in vista della gara contro il Lecce del weekend. Il cileno infatti oggi non ha preso parte all’allenamento di gruppo, svolgendo lavoro personalizzato. A riportarlo è stato Sky Sport.

L’articolo Inter, guaio Sanchez: niente Bologna per il cileno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG