L’Inter è alle prese con decisioni importanti riguardo il proprio organico per la prossima stagione. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Denzel Dumfries, il cui contratto con il club milanese è in scadenza nel 2025. Se non dovesse arrivare a un rinnovo, il club nerazzurro potrebbe optare per la cessione del giocatore, cercando di ottenere il massimo guadagno possibile.

La ricerca del successore

In vista di una possibile partenza di Dumfries, l’Inter ha già iniziato a guardarsi intorno per scovare un degno successore che possa prendere il suo posto sulla fascia. Tra i profili valutati spicca quello del giapponese Yukinari Sugawara, attualmente in forza all’AZ Alkmaar. Sugawara, che compirà 24 anni alla fine di giugno, si trova in una situazione contrattuale particolare, con il suo accordo con il club olandese in scadenza tra un anno e senza intenzioni di rinnovo da parte del giocatore.

Il contesto di mercato

L’AZ Alkmaar, conscio della situazione contrattuale di Sugawara, è motivato a trattenerlo ma si trova in una posizione negoziale svantaggiata. L’incasso potenziale dalla cessione del giocatore difficilmente supererà i 10 milioni di euro, mentre l’attuale ingaggio del difensore, inferiore ai 200mila euro, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per l’Inter.

Altri nomi in lista

Oltre a Sugawara, l’Inter si sta guardando intorno per valutare altre opzioni. Tra queste, emerge il nome di Holm, un altro giovane talento monitorato dal club milanese. Tuttavia, la situazione del giocatore è complessa: l’Atalanta ha l’opzione per riscattarlo per 8,5 milioni di euro entro il 15 giugno, mentre lo Spezia, detentore del cartellino, non sembra propenso a fare sconti dovendo a sua volta rispettare un accordo di rivendita che prevede una percentuale del 30% al SønderjyskE. Qualora l’affare dovesse saltare, l’Inter potrebbe fare un tentativo per Holm, magari inserendo nell’operazione delle contropartite giovanili.

