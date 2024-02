I nerazzurri devono decidere chi sarà il prossimo secondo portiere in vista della prossima stagione anche se questa non è una questione urgente.

L’Inter si prepara a valutare altri movimenti di mercato nel reparto riguardante gli estremi difensori: l’anno scorso la dirigenza scelse di cambiare tutti e 3 i portieri ma quest’anno le cose andranno diversamente.

Testa a testa

Dando per assodato che Sommer sarà il primo anche l’anno prossimo, come previsto dal suo contratto, l’idea di Marotta e Ausilio è affiancargli un altro secondo, che possa magari alternarsi un poi più di quanto sta avvenendo ora con Audero. L’italo-indonesiano ha giocato solo 2 volte in questa stagione, mai in Serie A, ed è in prestito dalla Sampdoria: difficile che venga riscattato a fine stagione per 6 milioni di euro. Questo, euro più, euro meno, è anche il valore di Musso dell’Atalanta, vecchio pallino di Ausilio. L’argentino ha perso ormai il posto da titolare a vantaggio di Carnesecchi e quindi l’Inter ci sta facendo un pensierino. Secondo Tuttosport però si valuta anche Tobe Leysen.

Juan Musso

Il profilo

Si tratta di un portiere belga che secondo Tuttosport è stato segnalato da Handanovic: l’ex capitano, tra i tanti ruoli che sta ricoprendo in questa sua nuova carriera, sta anche monitorando giovani talenti. Leysen è un portiere 21enne che gioca nella Serie A belga nella squadra dell’Oud-Heverlee: al momento vale 2-3 milioni ma solamente perché si sta affermando in questi ultimi mesi, prima non era neanche titolare. Lo sloveno è andato a visionarlo dal vivo nelle ultime settimane e in patria già si parla di nuovo Courtois; l’Inter potrebbe scegliere di muoversi prima di tutte le altre.

