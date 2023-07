Futuro incerto per Samir Handanovic: il portiere non ha ancora rinnovato con l’Inter e si trova attualmente tra gli svincolati

Non è ancora certo se tra Samir Handanovic e l’Inter sarà addio. Il club nerazzurro ha salutato i vari calciatori che hanno salutato la squadra al termine del proprio contratto, ma non si è espressa in merito al portiere sloveno. Al giorno d’oggi risulta svincolato, dato che il contratto che lo legava ai nerazzurri è scaduto il 30 giugno, ma non è da escludere una sua permanenza.

A rivelarlo è calciomercato.com, che ipotizza tale scenario legato all’eventuale arrivo di Anatoliy Trubin (e la partenza di Onana). Il portiere dello Shakhtar Donetsk, essendo parecchio giovane, potrebbe aver bisogno di una figura come quella del capitano dei nerazurri, a fargli un po’ da chioccia.

L’articolo Inter, Handanovic verso la permanenza Con l’arrivo di Trubin potrebbe succedere proviene da Inter News 24.

