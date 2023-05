Il croato secondo la stampa italiana ha perso posizioni all’interno del gruppo nerazzurro per via dell’altissimo rendimento di Calhanoglu nella sua posizione.

Marcelo Brozovic non viene più ritenuto insostituibile da Inzaghi dopo la “scoperta” di Calhanoglu: il croato però si sta rivelando comunque preziosissimo una volta ristabilitosi dagli infortuni accusati. Si è parlato tanto di lui in ottica mercato ma ora nelle ultime gare della stagione ha l’opportunità di ricordare a tutti il suo essere imprescindibile; lo riporta Tuttosport.

Marcelo Brozovic-Milan Skriniar-Lautaro Martinez

L’infortunio di Mkhitaryan gli apre le porte della prima squadra in pianta stabile anche se inevitabilmente verrà tenuto a riposo almeno in una partita. Inzaghi nelle gare da dentro o fuori continua a preferirgli Calhanoglu: questo, unito al suo stipendio da top ed al fatto che questo è l’ultimo momento in cui si può monetizzare una sua cessione, fa riflettere la società. Brozovic vuole restare e punta a cancellare questi discorsi suon di buone prestazioni.

