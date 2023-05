Sneijder su Dumfries: «Cresciuto tanto, giocatore fondamentale»

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex Inter, Wesley Sneijder ha parlato anche del suo connazionale Denzel Dumfries.

DUMFRIES – «Lui è un giocatore chiave per l’Olanda: all’Inter è cresciuto e ha imparato molto tatticamente. In finale su quella fascia ci sarà da correre, mi sa. E, ovviamente, sono contento anche per De Vrij, sempre disponibile, affidabile.»

