I partenopei nell’ultimo turno di Serie A a Monza hanno giocato con una formazione sperimentale ma domani si torna a fare sul serio.

Domani alle 18 al Diego Armando Maradona si gioca Napoli-Inter, una gara che gli azzurri affronteranno con la formazione titolare o quasi, riporta la Gazzetta dello Sport.

Khvicha Kvaratskhelia

Spalletti ha due dubbi, uno di formazione e uno legato alle condizioni fisiche di Kvaratskhelia: il georgiano ieri si è allenato a parte per una botta ma dovrebbe essere regolarmente in campo contro i nerazzurri. A centrocampo Zielinski è favorito su Elmas, in difesa è recuperato Mario Rui che però si accomoderà in panchina; in attacco, infine, l’ex Politano completerà il tridente con Osimhen e Kvara.

L’articolo Attenta Inter: il Napoli non farà sconti e giocherà con i migliori proviene da Notizie Inter.

