L’Inter termina terza un campionato comunque positivo nonostante le troppe sconfitte: ciò che conta al di là dei dettagli

Si è sentito parlare molto spesso di Inter peggiore della storia viste le 12 sconfitte che possono essere paragonate ad una squadra da metà classifica, ma in un campionato così equilibrato come questo conta 100 volte di più la cosiddetta graduatoria.

L’Inter avrà anche perso molte partite, ma d’altro canto è sempre stata in lotta Champions tra polemiche e discussioni. Fare un punto in più rispetto agli avversari: ed è questa la priorità che i nerazzurri non devono assolutamente fare a meno di avere tra le mani.

L'articolo Inter, i punti variano ma è la classifica finale che conta (ed è giusto così) proviene da Inter News 24.

