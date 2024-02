I nerazzurri si sono messi alle spalle un periodo di partite sulla carta complicate e hanno anche guadagnato terreno sui bianconeri.

L’Inter continua a vincere in campionato ma la novità è che la prima inseguitrice nelle ultime 3 settimane non è riuscita a tenerle il passo. Chiaramente i nerazzurri non dovranno pensarci più di tanto: le prossime partite vanno giocate e vinte come se la Juventus fosse vicinissima in classifica.

Tabelle

È passata più di metà stagione, il vantaggio sulla seconda è di 7 punti e c’è anche una gara in più da giocare: mancano ancora 15 partite di cui solo 5 sono contro squadre sulla carta un po’ più difficili della altre, come evidenzia la Gazzetta dello Sport. Di queste 5 però solo quella contro il Bologna si giocherà lontano da San Siro. Non bisogna sottovalutare le piccole e non bisogna sentirsi già vincitori però in futuro potrebbe cambiare il modo di affrontare la Champions League.

Calcoli

Non sappiamo cosa ne pensano Inzaghi ed il suo staff: di sicuro il campionato è il primo obiettivo ma questo non vuol dire che la Champions League sarà sacrificata. Anzi per via del +7 il ragionamento potrebbe capovolgersi: se ci sarà da fare turnover, questo potrebbe essere fatto in qualche gara di Serie A piuttosto che in Europa. Tutti ragionamenti teorici, venerdì arriva la Salernitana e poi il martedì successivo l’Atletico Madrid: questo sarà il momento in cui si capirà qualcosa di più sulle intenzioni dell’Inter.

L’articolo Inter: il +7 cambia l’approccio alla Champions? proviene da Notizie Inter.

