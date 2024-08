I nerazzurri hanno incontrato i dirigenti del Rivadavia nella propria sede per cercare di trovare l’accordo per l’acquisto del giovane centrale argentino.

Tomas Palacios, giovane difensore classe 2003, è al centro di trattative avanzate che potrebbero presto vederlo indossare la maglia nerazzurra dell’Inter. La trattativa è entrata nelle sue fasi conclusive e si aspettano aggiornamenti anche nelle prossime ore.

Il punto

Il passaggio di Tomas Palacios all’Inter sembra ormai essere una questione di dettagli; è quanto riporta FcInter1908.it. Dopo un incontro definito positivo con i dirigenti dell’Independiente Rivadavia, la squadra di proprietaria del cartellino del giovane centrale, la dirigenza dell’Inter si mostra ottimista. L’obiettivo dichiarato è quello di chiudere l’affare entro l’inizio della prossima settimana, per poter accogliere il giocatore a Milano e integrarlo nel progetto tecnico della squadra.

Le cifre dell’operazione

Per quanto riguarda l’aspetto economico dell’operazione, l’Inter avrebbe messo sul tavolo un’offerta di 6,5 milioni di euro, esclusi eventuali bonus. Nonostante la giovane età, Palacios si è già fatto notare nel campionato argentino, dimostrandosi un elemento di spicco e suscitando l’interesse di club europei.

L’ammissione

Marcelo Simonian, intermediario nella trattativa tra Inter e Independiente Rivadavia, ha lasciato la sede del club nerazzurro esprimendo soddisfazione per l’incontro e ottimismo riguardo alla conclusione positiva del trasferimento. Benché non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le dichiarazioni suggeriscono che le parti siano vicine a un accordo, con Palacios e il suo agente in attesa di sviluppi in Argentina.

