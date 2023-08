Inter, il difensore si farà con calma. Due nomi su tutti nella lista nerazzurra per completare il reparto

Ci si prenderà nuovi giorni di riflessione in casa Inter per scegliere il profilo più adatto. Anche in questo caso, Inzaghi pretende un centrale fatto e finito, non un giovane da svezzare (c’è già Bisseck).

Il tecnico ha chiesto l’ex Bologna Tomiyasu e l’Arsenal ha aperto alla vendita, ma dopo sabato tutto è più complicato: Timber è andato k.o. al ginocchio destro ed è da verificare se il giapponese sarà ora bloccato. Motivo per cui potrebbe tornare di moda il nome di Chalobah del Chelsea. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

