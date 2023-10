Ancora a secco di gol i due nuovi attaccanti dell’Inter, scelti per rimpiazzare e non far rimpiangere Correa e Dzeko

Doppio campanello d’allarme per Simone Inzaghi e l’Inter. Dall’inizio della stagione regolare Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno ancora trovato la via del gol. Tuttosport analizza la situazione.

«Simone Inzaghi ha portato in prima squadra il primavera Sarr e può contare su Mkhitaryan e Klaassen – quindi a livello numerico, ha problemi relativi (al netto del fatto che Arnautovic dovrebbe rientrare a inizio novembre), il problema sta piuttosto nella qualità mostrata dai giocatori scelti per raccogliere l’eredità pesantissima di Edin Dzeko e quella di Joaquin Correa. […]

A San Siro nessuno vorrebbe rivedere mai più nemmeno dipinta sui muri la sua immagine, però il Tucu due gol li aveva segnati nelle prime 4 partite dello scorso campionato, con Spezia (3-0) e Cremonese (3-1).

Quelle sono le gare in cui una squadra che alterna campionato e Champions, dovrebbero essere pane per gli attaccanti di complemento, invece Inzaghi con Sassuolo e Bologna – le due partite sbagliate dalla sua Inter fin qui in campionato – si è visto costretto ad affidarsi ai titolarissimi.

Segno evidente di quanto sia palpabile nelle considerazioni di Inzaghi la differenza tra la “ThuLa” (ovvero Marcus Thuram e Lautaro Martinez) e chi è stato scelto per completare la batteria degli attaccanti».

