L’avventura dell’Italia ai Mondiali U20 si è interrotta in Finale, ma l’Inter si è voluta congratulare con i propri Azzurrini

Erano tre i giovani calciatori dell’Inter convocati dall’Italia per l’avventura dei Mondiali U20: Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito. Soprattutto gli ultimi due hanno collezionato un buon minutaggio, mettendo in mostra le proprie qualità (per il centravanti anche un gol di tacco).

Fieri di voi ragazzi!

Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti, Francesco Pio Esposito https://t.co/qQNIAyFal5 — Inter (@Inter) June 12, 2023

