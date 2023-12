La situazione in casa Inter in vista della gara contro il Genoa, soprattutto per quanto concerne gli infortunati

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono state emesse le ultime novità in casa Inter tra recuperi e infortunati.

C’è Frattesi, così come per gli infortunati De Vrij e Dumfries. Out soltanto Lautaro, Dimarco e Cuadrado.

L’articolo Inter, il punto tra recuperi e infortuni in vista del Genoa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG