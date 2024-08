I nerazzurri molto probabilmente resteranno così in attacco e non ci saranno nuovi acquisti da qui a gennaio.

L’Inter non è riuscita a cedere Correa ed è possibile che non vi riesca neanche nei prossimi giorni: l’argentino potrebbe quindi anche rientrare nel progetto. In teoria per molti anche Arnautovic era sul mercato ma anche in questo caso le offerte arrivate non sono state ritenute sufficienti.

La situazione

I nerazzurri secondo la stampa sportiva italiana avrebbero voluto cederli entrambi per poi lanciarsi all’inseguimento di Albert Gudmundsson del Genoa; l’islandese ora però sta passando alla Fiorentina. A fine stagione i contratti di Correa ed Arnautovic scadranno e quasi certamente non verranno rinnovati. La dirigenza quindi si è attivata per rinforzare l’attacco anche a lungo termine: il ringiovanimento non può più attendere.

Jonathan David

L’obiettivo

Un nome che risalta per le sue prospettive future è quello di Jonathan David, talento canadese classe 2000, che potrebbe rappresentare una delle cosiddette occasioni a parametro zero. Il giocatore, noto per le sue capacità tecniche e la versatilità in campo, ha già attirato l’attenzione di club importanti, su tutti Napoli e Milan, ma ora pare essere l’Inter a posizionarsi come osservatore privilegiato nella corsa al suo ingaggio. SportMediaset sostiene che il suo compagno di nazionale Tajon Buchanan potrebbe provare a convincerlo ad accettare la corte dei nerazzurri. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza col Lille nel 2025 e pare proprio che non lo rinnoverà.

