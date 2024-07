I nerazzurri potrebbero riallacciare i contatti con lo spagnolo che non ha rinnovato col club di Simeone ed è di fatto libero.

In seguito al recente infortunio di Tajon Buchanan, che ha subito una frattura alla tibia destra e la cui ripresa è prevista non prima di novembre, l’Inter si trova nella necessità di rivedere la composizione della sua rosa.

L’esito del summit

La dirigenza, dopo aver consultato l’allenatore Simone Inzaghi, ha optato per tornare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale piuttosto che di un esterno, ruolo del canadese. È stato deciso così per due ragioni soprattutto: Carlos Augusto non verrebbe più riconsiderato un braccetto ma un quinto, il suo ruolo naturale, mentre Acerbi e De Vrij non sono più giovanissimi, il secondo tra l’altro potrebbe scegliere di tentare l’avventura araba. La ricerca si è quindi indirizzata verso un giocatore che possa fungere da effettivo sostituto di Bastoni visto che l’italiano in futuro potrebbe anche “convertirsi” a perno centrale della difesa a 3.

Mario Hermoso

L’obiettivo

La scelta è caduta nuovamente su Mario Hermoso; come riporta Tuttosport. Già nei mesi scorsi l’ex difensore dell’Atletico Madrid era stato valutato dall’Inter; all’epoca non se ne fece nulla ma ora il file potrebbe essere riaperto. Sul giocatore c’è da qualche settimana il Napoli che però non ha ancora trovato un accordo: l’entourage del difensore chiede un ingaggio annuo di 5 milioni di euro, cifra che si distanzia dai 3,5 milioni proposti dai campani.

