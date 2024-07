Il centravanti iraniano chiude definitivamente la sua avventura portoghese.

Mehdi Taremi si appresta ad iniziare la nuova stagione con la maglia dell’Inter: sarà il primo attaccante ad arrivare in ritiro per via degli impegni con le nazionali di Lautaro, Thuram ed Arnautovic. L’iraniano con un lungo messaggio su Instagram ha salutato il Porto: “Purtroppo, la mia ultima stagione con FC Porto volge al termine, vorrei ringraziare i miei allenatori, compagni di squadra e tutto lo staff del FC Porto per il loro instancabile lavoro. Ai tifosi del FC Porto dico che siete davvero speciali e sono molto grato di aver avuto la possibilità di indossare questa maglia e giocare in questo grande club. Abbiamo trascorso 4 stagioni fantastiche insieme, è stato senza ombra di dubbio il culmine della mia carriera. Abbiamo vinto e perso insieme e non dimenticherò mai i ricordi felici della vittoria delle Primeira Liga e Taças de Portugal”.

Uefa Champions League

Legame eterno

“L’abbiamo fatto tutti insieme, come una cosa sola, mi ritengo fortunato ad aver potuto suonare su un palco come l’Estádio do Dragão. Il vostro supporto irremovibile e incondizionato, la passione e l’atmosfera indimenticabile che avete creato in ogni partita, mi accompagneranno per sempre. L’Estádio do Dragão sarà sempre la mia casa. Grazie per avermi dato un senso di appartenenza e di famiglia. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Lascio questo club a malincuore e nostalgia, ma anche con il senso del dovere fatto di aver dato tutto me stesso in questi 4 anni trascorsi insieme. Porterò con me tanti ricordi speciali e momenti fantastici dentro e fuori dal campo. È stato un enorme piacere far parte della famiglia di FC Porto e auguro buona fortuna a tutti i membri del club per il futuro. Continuerò a essere un ‘portista’ per sempre Come Noi uno di Noi“.

