L’ex centrocampista Massimo Bonanni avrebbe operato scelte diverse da quelle fatte da Spalletti contro la Svizzera ad Euro 2024.

Massimo Bonanni ha parlato del flop della nazionale italiana a TMW Radio. “Non ce l’ho con Spalletti, ha sbagliato sicuramente qualcosa ma sono rimasto estremamente deluso dall’atteggiamento di tantissimi giocatori. Non correvano proprio. Vedevo una Svizzera che andava al doppio e Fagioli e Barella che camminavano, ma anche tutti gli altri”.

Le critiche

“Nessuno sapeva cosa fare. Di Lorenzo se voleva rilanciarsi si è svalutato, perché è stato inguardabile. Le partite le puoi pure perdere, ma farlo così e contro una Svizzera che è inferiore, come fai? Nessuno andava a riempire l’area. Il secondo gol dopo 20″ Fagioli è riuscito a sbagliare quel passaggio… una Nazionale come la nostra non può uscire in questa maniera”.

Il parere

“Secondo me ad oggi se vuoi giocare a calcio devi giocare a 200 all’ora. Se devi fare questo gioco, metti Frattesi e non Cristante, altrimenti sei te che la vuoi perdere”.

Sulla corsa Scudetto

L’ex centrocampista ha detto la sua poi sul prossimo campionato di Serie A mostrandosi scettico su una rinascita della Juventus. “L’Inter può perderlo da solo lo scudetto. La Juve quanti punti è arrivata sotto? Una ventina, quindi per me se recupera può arrivargli a dieci. Con Zielinski e Taremi l’Inter si rinforza ancora di più”. Il campionato inizia il 17 agosto.

