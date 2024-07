L’attaccante islandese resta nel mirino della viola che lo cercò anche lo scorso inverno.

La Fiorentina sembra decisa nel voler regalare al nuovo allenatore Raffaele Palladino un nuovo attaccante; secondo Sky Sport l’obiettivo è Albert Gudmundsson.

Il rendimento

Arrivato al Genoa dall’Az Alkmaar nel gennaio del 2022, l’islandese si è rapidamente affermato come uno dei giocatori più importanti del club. Nella sua prima stagione in Italia ha contribuito al raggiungimento della promozione in Serie A con 11 goal e 5 assist in 36 partite di Serie B; l’anno seguente in Serie A ha totalizzato 14 goal e 4 assist in 35 partite.

Marko Arnautovic

Il tentativo

La Fiorentina, dopo la delusione per non aver essere riuscita ad acquistare al Genoa, vede in Gudmundsson un’opportunità per rinforzare l’attacco e aggiungere qualità alla propria rosa. Secondo l’emittente satellitare i viola avrebbero avuti i primi contatti sia col giocatore che con la società ligure; ricordiamo come a gennaio il Grifone seppe resistere agli assalti ma ora il Genoa sembra voler assecondare la voglia dell’attaccante di fare il salto di qualità.

Qui Inter

I nerazzurri al momento sono coperti in attacco ma i giornali sportivi italiani continuavano ad accostare l’islandese al club: le partite in stagione saranno moltissime per gli uomini di Inzaghi, una quinta punta in organico potrebbe servire. Tuttavia l’Inter al momento non ha budget da investire e inoltre, per motivi di lista Champions, servirebbe la cessione di Arnautovic. Difficilissimo insomma per i nerazzurri arrivare a Gudmundsson: oltre a quella dell’austriaco servirebbe trovare il budget da investire attraverso le uscite di molti giovani.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG